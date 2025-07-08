Українська ППО знищила 34 безпілотники ворога в нічній атаці 8 липня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 8 липня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 34 безпілотники, які були використані російськими військовими для атаки на територію України. Відомо про влучання ударних БпЛА у п’яти різних місцях.

Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 8 липня.

Згідно з даними Повітряних Сил, в ніч на 8 липня, починаючи з 00:30, ворог застосував чотири зенітні керовані ракети С-300/400, які були запущені з Курської області, а також 54 ударні безпілотники типу Shahed і різні імітатори безпілотників з напрямків Курськ, Орел (РФ) та Гвардійське (тимчасово окупована територія Криму).

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 34 безпілотники типу Shahed та інших моделей на півночі та півдні України: 26 з них були збиті вогневими засобами, а ще 8 – втрачені або подавлені за допомогою радіоелектронної боротьби.