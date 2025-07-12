Українська ППО знищила 344 повітряні цілі під час нічної атаки 12 липня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 12 липня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 344 повітряні цілі, які були запущені російськими військами в напрямку України. Серед них 319 безпілотників та 25 крилатих ракет. Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили ЗСУ вранці 12 липня.

Згідно з даними Повітряних Сил, російські війська здійснили атаку, використавши 623 повітряні засоби, зокрема 597 ударних дронів типу Shahed та інші безпілотники-імітатори, які були запущені з різних напрямків, таких як Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел та Міллєрово. Серед атакуючих засобів також було 26 крилатих ракет Х-101, запущених з повітряного простору Саратовської області.

Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Станом на 10:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 344 повітряні цілі, зокрема 319 дронів типу Shahed та 5 крилатих ракет Х-101. Ще 258 дронів-імітаторів були або знищені, або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.