ППО Одещини знищила 38 ударних безпілотників та відбила ракетний удар

Процетує повітряне командування “Південь” в своїм постіці

У ніч на 24 червня протиповітряна оборона південної частини України успішно знищила 38 ударних безпілотників, зокрема апарати типу “Shahed” та інші моделі, на території Одещини. Цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні “Південь”.

Варто зазначити, що 23 червня ППО також знищила чотири ударні безпілотники. У командуванні повідомили, що в той же день Російська Федерація здійснила атаку на Одещину, запустивши дві балістичні ракети “Іскандер-М” з території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок ракетного удару в місті Білгород-Дністровський було зруйновано навчальний заклад, що призвело до загибелі та поранень серед цивільних.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили 23 червня о 23:18, а відбій пролунав о 00:18. Повітряні сили також повідомили про виявлення безпілотників у акваторії Чорного моря, які наближалися до Одещини, зокрема в районі Південного, у напрямку Одеси та Чорноморська.