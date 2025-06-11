Українська ППО знищила 40 ворожих безпілотників у нічних атаках 11 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 11 червня українські сили протиповітряної оборони досягли значного успіху, знищивши 40 безпілотників, які російська армія використовувала для атак на територію України. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом ворог запустив 85 ударних безпілотників типу Shahed, а також інші моделі безпілотників-імітаторів і балістичну ракету Іскандер-М. Основними напрямками ворожих атак стали Харківська, Донецька та Одеська області.

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 – збито вогневими засобами ураження, 9 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.” – Повітряні сили ЗСУ

Ворожі безпілотники були зафіксовані у 14 різних локаціях, а уламки, що залишилися після збиття, впали у двох місцях.

Ці успішні дії сил протиповітряної оборони підкреслюють ефективність заходів, спрямованих на захист повітряного простору України, а також зменшують загрозу для цивільного населення та критичної інфраструктури.