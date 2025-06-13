Українська ППО збила 28 безпілотників під час нічних атак 13 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 13 червня українські Сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, збивши 28 безпілотників, які російська армія використовувала для атак на територію України. Додатково, 15 дронів було виведено з ладу завдяки засобам радіоелектронної боротьби.
Загалом, Повітряні сили ЗСУ зуміли знешкодити 43 з 55 безпілотних літальних апаратів, випущених ворогом. Окрім безпілотників, російські війська також здійснили атаки чотирма балістичними ракетами типу Іскандер-М та KN-23.
Основними регіонами, які зазнали ворожих атак, стали Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.
“Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”
Варто зазначити, що влучання ворожих безпілотників було зафіксовано у дев’яти різних локаціях по всій країні, що свідчить про масштабність та координацію атак з боку противника.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Українські сили ППО знищили 40 ворожих безпілотників під час нічних атак 11 червня, захищаючи Харківську, Донецьку та Одеську області.
- Російські атаки на Дніпропетровщину 13 червня спричинили руйнування будинків, підприємств і авто, без жертв.
- Напад безпілотників на Тамбовський пороховий завод у Росії спричинив пожежу, постраждалих немає. Міністерство оборони РФ повідомило про збиття 32 дронів.