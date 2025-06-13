Українська ППО збила 28 безпілотників під час нічних атак 13 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 13 червня українські Сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, збивши 28 безпілотників, які російська армія використовувала для атак на територію України. Додатково, 15 дронів було виведено з ладу завдяки засобам радіоелектронної боротьби.

Загалом, Повітряні сили ЗСУ зуміли знешкодити 43 з 55 безпілотних літальних апаратів, випущених ворогом. Окрім безпілотників, російські війська також здійснили атаки чотирма балістичними ракетами типу Іскандер-М та KN-23.

Основними регіонами, які зазнали ворожих атак, стали Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.

“Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.” – Повітряні сили ЗСУ

Варто зазначити, що влучання ворожих безпілотників було зафіксовано у дев’яти різних локаціях по всій країні, що свідчить про масштабність та координацію атак з боку противника.