Українська ППО знищила 43 російські безпілотники в нічній атаці 14 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 14 червня українські сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, знищивши 43 з 58 безпілотників, які були запущені російською армією в рамках атаки на територію України.

Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних Сил України.

“Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”

У звіті також вказано, що основні напрямки, з яких здійснювалися удари, охоплювали Харківську, Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Відомо, що влучання безпілотників були зафіксовані у дев’яти різних локаціях, а падіння уламків – у п’яти з них.