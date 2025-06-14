Українська ППО знищила 43 російські безпілотники в нічній атаці 14 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 14 червня українські сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, знищивши 43 з 58 безпілотників, які були запущені російською армією в рамках атаки на територію України.
Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних Сил України.
“Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”
У звіті також вказано, що основні напрямки, з яких здійснювалися удари, охоплювали Харківську, Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області.
Відомо, що влучання безпілотників були зафіксовані у дев’яти різних локаціях, а падіння уламків – у п’яти з них.
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