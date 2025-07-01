Українська ППО знищила 47 безпілотників ворога в ніч на 1 липня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 1 липня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 47 з 52 безпілотників, які були запущені російськими військами в напрямку України. Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 1 липня.
Згідно з даними Повітряних Сил, атака розпочалася о 21:00 30 червня, коли ворог використав 52 ударні безпілотники типу Shahed, а також інші безпілотники-імітатори, запущені з території Росії, зокрема з Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Станом на 09:00, протиповітряна оборона знищила 47 безпілотників, зокрема 14 були збиті вогневими засобами, а 33 – подавлені радіоелектронними засобами. Ці події відбувалися на півночі та сході країни.
“Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.”
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