Протиповітряна оборона України знешкодила 475 цілей під час атаки РФ 29 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 29 червня сили протиповітряної оборони України успішно знешкодили 475 повітряних цілей, які були запущені російськими військами в рамках атаки на територію країни. З них 249 цілей були збиті вогневими засобами, а 226 – втрачені локаційно. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ вранці 29 червня.

Згідно з інформацією Повітряних Сил, в ніч на 29 червня (починаючи з 19:00 28 червня) російські війська здійснили атаку, використовуючи 537 засобів повітряного нападу:

477 ударних безпілотників типу Shahed та інших безпілотників-імітаторів, які були запущені з різних напрямків, зокрема Курська, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, а також з Чауди в ТОТ Криму, з яких понад 250 – це “шахеди”;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”, запущені з повітряного простору Тамбовської області – РФ;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, запущених з Воронезької області – РФ та ТОТ Криму;

41 крилата ракета Х-101/Іскандер-К, запущена з Саратовської, Курської та Брянської областей – РФ;

5 крилатих ракет “Калібр”, запущених з акваторії Чорного моря;

3 зенітні керовані ракети С-300, запущені з Курської області – РФ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України активно відбивали повітряний напад.

Станом на 08:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною було знешкоджено 475 засобів повітряного нападу, зокрема:

211 БпЛА типу Shahed (інші безпілотники) були збиті вогневими засобами, 225 – локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ;

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 була збита;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К були збиті, 1 – локаційно втрачена;

4 крилаті ракети “Калібр” були збиті.

“Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.”

Крім того, Повітряні Сили повідомили, що під час відбиття масованої повітряної атаки з боку РФ, у ніч на 29 червня загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, який виконував завдання на винищувачі F-16.