Українська ППО знищила 479 повітряних цілей під час нічної атаки 9 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 9 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знешкодили 479 з 499 повітряних цілей, які були запущені російськими військами в рамках атаки на територію України. З цих цілей 292 були знищені вогневими засобами, а 187 – втрачені внаслідок локаційного ураження.

Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 9 червня. Згідно з їхніми даними, з 20:00 8 червня ворог використав 499 засобів повітряного нападу, серед яких:

479 ударних безпілотників типу Shahed та інших безпілотників-імітаторів, запущених з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ (РФ);

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал” з Тамбовської області (РФ);

10 крилатих ракет Х-101 з Саратовської області (РФ);

3 крилаті ракети Х-22, запущені з повітряного простору над Чорним морем;

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря;

1 крилата ракета Х-35 з тимчасово окупованої території АР Крим.

Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Станом на 10:30 протиповітряна оборона знищила 479 повітряних цілей: 292 з них були знищені вогневими засобами, а 187 – подавлені або втрачені локаційно.

Серед знищених цілей: 277 безпілотників типу Shahed, 183 з яких були подавлені засобами радіоелектронної боротьби; 10 крилатих ракет Х-101; 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал”; 2 крилаті ракети Х-22; 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П; 1 крилата ракета Х-35.

Також зафіксовано влучання повітряних цілей у 10 локаціях, а уламки збитих об’єктів впали в 17 різних місцях.