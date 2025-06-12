Українська ППО знищила 49 російських безпілотників 12 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 12 червня українські сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, знищивши 49 безпілотників, які російська армія використала для атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Загалом агресор запустив 63 дрони, серед яких були безпілотники типу Shahed та імітатори різних моделей. Основні напрямки атак включали Харківську, Донецьку та Одеську області.

У пресслужбі Повітряних сил підкреслили:

“Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 21 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”

Внаслідок цієї атаки було зафіксовано влучання дронів у семи різних локаціях, а падіння збитих безпілотників відбулося у чотирьох місцях.