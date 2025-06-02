Українська ППО знищила 52 безпілотники під час нічної атаки 2 червня

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ

У ніч на 2 червня українська протиповітряна оборона продемонструвала високу ефективність, знищивши 52 з 80 безпілотників, які були запущені російськими військами в рамках атаки. Крім того, ворог здійснив запуск чотирьох ракет по території України.

Цю інформацію підтвердили у Повітряних Силах Збройних Сил України.

“За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знешкодила 52 засоби повітряного нападу.” – Повітряні Сили ЗСУ

Серед знищених цілей виявилися 15 ударних безпілотників, а ще 37 були втрачені на радіолокації. Загалом, російські війська використали:

80 безпілотників;

3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

1 крилату ракету Іскандер-К.

Основними напрямками атак стали Харківська, Чернігівська, Донецька та Херсонська області. Внаслідок обстрілів зафіксовано влучання у 12 різних локаціях.