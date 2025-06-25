Українська ППО знищила 52 ворожі безпілотники Shahed 25 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 25 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 32 з 71 безпілотника, які були запущені російською армією в рамках атаки на територію України. Цю інформацію надали представники Повітряних сил Збройних Сил України.

Згідно з даними ПС ЗСУ, на 09:00 протиповітряна оборона знищила 52 ворожі безпілотники типу Shahed, які діяли на сході, півдні та півночі країни. З них 32 дрони були збиті за допомогою вогневих засобів, а ще 20 – або втрачено, або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Влучання безпілотників зафіксували в шести різних регіонах, зокрема в Одеській, Сумській та Харківській областях.