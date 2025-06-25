Українська ППО знищила 52 ворожі безпілотники Shahed 25 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 25 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 32 з 71 безпілотника, які були запущені російською армією в рамках атаки на територію України. Цю інформацію надали представники Повітряних сил Збройних Сил України.
Згідно з даними ПС ЗСУ, на 09:00 протиповітряна оборона знищила 52 ворожі безпілотники типу Shahed, які діяли на сході, півдні та півночі країни. З них 32 дрони були збиті за допомогою вогневих засобів, а ще 20 – або втрачено, або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
Влучання безпілотників зафіксували в шести різних регіонах, зокрема в Одеській, Сумській та Харківській областях.
“Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”
Корисне для прочитання:
- Українська протиповітряна оборона знищила 28 ворожих безпілотників під час атаки Росії на Чернігівську та інші області.
- Російська армія атакувала навчальний центр ЗСУ дронами Shahed, поранено одного військовослужбовця. Вживаються додаткові заходи безпеки.
- Українська ППО знищила 239 дронів і 23 ракети під час нічного удару Росії 17 червня, захистивши Київ та інші міста.