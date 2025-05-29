Українська ППО збила 56 російських дронів у нічній атаці 29 травня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 29 травня українські сили протиповітряної оборони успішно знешкодили 56 безпілотників, які були використані російськими військами для атаки на територію України. З цих дронів 10 були збиті за допомогою вогневих засобів, а ще 46 не досягли своїх цілей завдяки діям радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 29 травня. Відомо, що з 23:20 28 травня російські війська здійснили атаку приблизно 90 ударними безпілотниками типу Shahed та іншими дронами з напрямків Міллерово, Орел і Курськ.

Цей повітряний удар відзначився тим, що об’єкти були атаковані на прифронтових територіях. Відповідь на цю агресію забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила 56 безпілотників, зокрема типу Shahed, на сході та півночі країни. З них 10 були збиті вогневими засобами, а 46 – втрачені або подавлені завдяки РЕБ.

Також у повідомленні зазначається, що зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу у дев’яти прифронтових локаціях, розташованих у Сумській, Харківській та Донецькій областях.