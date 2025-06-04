Українська ППО знищила 61 ворожий безпілотник під час нічної атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 4 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 61 безпілотник, які російська армія використала для атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом агресор випустив 95 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, а також інші моделі дронів-імітацій з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Основні напрямки, на які було спрямовано авіаудар, включали Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Одеську та Донецьку області.
За даними Повітряних сил, станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила 61 ворожий безпілотник типу Shahed та інших моделей на сході, півдні та півночі України.
З цих 61 дронів, 36 були збиті вогневими засобами, а 25 – втрачені або подавлені за допомогою радіоелектронної боротьби.
Влучання безпілотників зафіксували у семи різних регіонах країни.
“Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 – збито вогневими засобами ураження, 25 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”
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