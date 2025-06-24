Українські Сили ППО знищили 63 російські безпілотники в нічних атаках

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 24 червня українські Сили протиповітряної оборони успішно знищили 63 безпілотники, які були використані російською армією для атак на територію України. Цю інформацію підтвердили в Повітряних силах Збройних Сил України.

Загалом, російські війська випустили 97 ударних безпілотників типу Shahed, а також інші дрони-імітатори, намагаючись завдати шкоди українським об’єктам.

Станом на 8 ранку, Сили ППО зуміли знешкодити 78 дронів, які були націлені на схід, південь та північ України. З цих 78 дронів, 63 були збиті, а ще 15 були втрачені через локаційні проблеми або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Відомо, що влучання безпілотників були зафіксовані у шести різних регіонах. Зокрема, протягом півтори години на Харків було здійснено атаки семи російських безпілотників, при цьому влучання відбулися на трьох різних локаціях.