Українська ППО знищила 69 безпілотників і 3 ракети 31 травня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 31 травня сили протиповітряної оборони України успішно знешкодили 69 безпілотників та 3 авіаційні ракети, які були використані російськими військами для атаки на територію країни. Відомо про влучання у 13 різних локаціях. Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили ЗСУ вранці 31 травня.

Згідно з даними Повітряних Сил, російські війська здійснили атаку 31 травня, використавши 114 повітряних засобів:

107 ударних безпілотників типу Shahed та інших імітаторів, які були запущені з напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупований Крим);

2 реактивні ударні безпілотники (тип не встановлено) з Бєлгородської області (РФ);

2 зенітні керовані ракети С-300 з Курської області (РФ);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, запущені з повітряного простору Бєлгородської області (РФ).

Основні напрямки повітряного удару включали Харківську, Сумську та Донецьку області.

Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряна оборона знищила 69 безпілотників типу Shahed (а також інші типи) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, які були знищені на сході, півдні, півночі та в центрі України: 42 з них були збиті вогневими засобами, а 30 – втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.