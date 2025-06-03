Українська ППО знищила 75 російських дронів Shahed у нічних атаках

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 3 червня українські сили протиповітряної оборони досягли значного успіху, знищивши 75 безпілотників, які російська армія використовувала для атак на територію України. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних сил України.
Всього ворог запустив 112 ударних дронів типу Shahed, а також інші безпілотники-імітації. Основні напрямки, де відбувалися авіаудари, включали Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську, Одеську області та Донеччину.
“Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”
Крім того, у Повітряних силах зазначили, що влучання російських дронів було зафіксовано у 11 різних локаціях по всій території України.
Корисне для прочитання:
- Українська ППО знищила 52 з 80 безпілотників та відбила ракетні атаки ворога в ніч на 2 червня.
- Українські сили ППО знешкодили 56 безпілотників ворога під час нічної атаки 30 травня, захистивши Харківську, Одеську та Донецьку області.
- Українська протиповітряна оборона знищила 210 дронів Shahed та 3 крилаті ракети в нічній атаці 1 червня, захистивши ключові регіони України від масованого обстрілу.