Українські Сили ППО знищили понад 80 ворожих безпілотників 16 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 16 червня українські Сили протиповітряної оборони продемонстрували вражаючі результати, знищивши понад 80 безпілотників, які російська армія використовувала для атак на територію України. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах України.

Ворог запустив 138 ударних дронів типу Shahed, а також різноманітні безпілотники-імітації. Основна активність ворожих сил спостерігалася на Донеччині.

Станом на 8 ранку Сили ППО зуміли знешкодити 125 цілей. Серед них 84 безпілотники були знищені за допомогою вогневих засобів, а 41 – втрачені або подавлені в результаті радіоелектронної боротьби.

Влучання дронів зафіксували у десяти різних локаціях, а уламки безпілотників впали у восьми місцях.