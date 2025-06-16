Українські Сили ППО знищили понад 80 ворожих безпілотників 16 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 16 червня українські Сили протиповітряної оборони продемонстрували вражаючі результати, знищивши понад 80 безпілотників, які російська армія використовувала для атак на територію України. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах України.
Ворог запустив 138 ударних дронів типу Shahed, а також різноманітні безпілотники-імітації. Основна активність ворожих сил спостерігалася на Донеччині.
Станом на 8 ранку Сили ППО зуміли знешкодити 125 цілей. Серед них 84 безпілотники були знищені за допомогою вогневих засобів, а 41 – втрачені або подавлені в результаті радіоелектронної боротьби.
Влучання дронів зафіксували у десяти різних локаціях, а уламки безпілотників впали у восьми місцях.
“84 – збито вогневими засобами ураження, 41 – локаційно втрачениі/подавлені РЕБ.”
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