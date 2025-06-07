Українська ППО знищила 87 безпілотників і 7 ракет 7 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 7 червня українські Сили протиповітряної оборони досягли значних успіхів, знищивши 87 безпілотників та 7 ракет, які російські війська використовували для атак на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Загалом агресор випустив 215 повітряних цілей, серед яких 206 були ударними безпілотниками типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних моделей. Окрім цього, зафіксовано запуск 2 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 1 крилатої ракети Іскандер-К.

Станом на 9 ранку, протиповітряна оборона знищила 174 цілі: 87 дронів було збито, а ще 80 – втрачені локаційно та подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також було знищено 6 керованих ракет Х-59/69 та 1 крилату ракету Іскандер-К.

Ворожі ракети влучили у 10 різних місць, а уламки збитих цілей впали у 7 локаціях по всій території України.