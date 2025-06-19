Українська ППО знищила 88 безпілотників під час нічної атаки 19 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 19 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 88 безпілотників, які були використані російськими військами для атаки на територію України. З цих дронів 40 були збиті за допомогою вогневих засобів, а 48 – втрачені або нейтралізовані завдяки радіоелектронній боротьбі.

Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 19 червня.

Згідно з даними Повітряних Сил, в ніч на 19 червня, починаючи з 21:00 18 червня, ворог здійснив атаку, використовуючи 104 ударні безпілотники типу Shahed та інші дрони різних моделей. Напади проводилися з напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з Чауди на тимчасово окупованій території Криму.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила 88 безпілотників типу Shahed та інших моделей, які атакували північ, схід, південь та центр країни: 40 – були збиті вогневими засобами, 48 – втрачені або подавлені за допомогою РЕБ.