Українська ППО знищила понад 4000 повітряних цілей у травні 2025 року

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ

У травні 2025 року українська протиповітряна оборона продемонструвала вражаючі результати, знищивши понад 4 тисячі повітряних цілей, запущених російськими військами. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Серед знищених цілей були:

46 крилатих ракет типу Х-101 та Х-55СМ;

9 балістичних ракет “Іскандер-М” та KN-23;

14 крилатих ракет “Калібр”;

5 керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-69;

1892 ударних безпілотних літальних апаратів “Shahed”;

731 розвідувальний дрон;

1354 безпілотники інших типів.

Протягом травня українська авіація виконала понад 769 вильотів, з яких близько 442 були спрямовані на винищувальне авіаційне прикриття, а понад 228 – на вогневе ураження та підтримку наземних підрозділів ЗСУ.

Крім того, українські пілоти знищили 365 повітряних цілей, а також завдали ударів по командним пунктам, об’єктам логістичного забезпечення, а також місцям скупчення живої сили та техніки російських військ.

У ніч на 1 червня сили протиповітряної оборони України знову продемонстрували свою ефективність, збивши 210 безпілотних літальних апаратів та 3 крилаті ракети, які російська армія намагалася використати для атаки на українську територію.