Масована атака Росії на Україну: ППО знищила 150 безпілотників

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 23 травня, починаючи з 22:30 22 травня, російські війська здійснили масовану атаку на територію України. Вони використали балістичну ракету Іскандер-М, запущену з Ростовської області, а також 175 ударних безпілотників типу Shahed, разом із різними імітаційними дронами. Проте сили протиповітряної оборони України успішно знешкодили 150 ворожих дронів, про що повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака російських безпілотників здійснювалася з кількох напрямків, зокрема з Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та інших регіонів Росії. Відповідь на цей повітряний напад забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13:00, протиповітряна оборона зуміла знищити 150 ворожих БпЛА, включаючи Shahed, по всій території України – на сході, заході, півночі, півдні та в центрі. З цих дронів 91 був збитий вогневими засобами, а 59 – втрачені або подавлені за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, без негативних наслідків для українських сил.

Внаслідок цієї атаки постраждали кілька областей України, зокрема Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.