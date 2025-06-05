Масштабна атака безпілотниками Shahed на Україну: ППО знешкодила 74 дрони

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 5 червня, починаючи з 22:30 4 червня, російські збройні сили здійснили масштабну атаку на територію України, використовуючи 103 ударні безпілотники типу Shahed, а також інші безпілотники-імітатори та балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.
Проте сили протиповітряної оборони (ППО) успішно знешкодили 74 ворожі дрони. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних сил України.
Запуски дронів відбувалися з різних напрямків, зокрема з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також з Криму та Чауди. Ракетний удар був завданий з Ростовської області.
Основні цілі повітряного нападу включали Чернігівську, Харківську та Одеську області.
Відбиття атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
“Станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/задавлені РЕБ.”
Також було зафіксовано влучання в 16 різних локаціях на території України.
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