Російська атака дронами Shahed на Одещину: 22 збиті, жертви серед цивільних

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ
У ніч на 28 червня, починаючи з 22:00 27 червня, російські війська здійснили атаку, використовуючи 23 ударні безпілотники типу Shahed та інші дрони-імітатори. Проте сили протиповітряної оборони успішно знищили 22 з цих дронів.
Цю інформацію надали у Повітряних силах Збройних сил України. Запуски дронів відбувалися з напрямків Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауди, що на тимчасово окупованій території Криму. Основна мета атаки була на Одещині.
“Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 – збито вогневими засобами ураження, 1 – локаційно втрачений/задавлений РЕБ.”
Відомо, що один з ударних БпЛА влучив у місто Одеса, а також зафіксовано падіння збитих дронів на восьми інших локаціях.
Внаслідок атаки на Одесу, російські війська завдали шкоди цивільній інфраструктурі, в результаті чого постраждали люди. Загинули двоє осіб – подружжя, а ще 17 отримали травми.
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