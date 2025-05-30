Українська ППО знешкодила 56 безпілотників під час нічної атаки 30 травня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 30 травня українські сили протиповітряної оборони успішно знешкодили 56 безпілотників, які були використані російськими військами для атаки на територію України. З них 26 дронів було збито за допомогою вогневих засобів, а ще 30 безпілотників не досягли своїх цілей і були втрачені або нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.

Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 30 травня. Відомо, що в ніч на 30 травня, починаючи з 22:50 29 травня, ворог здійснив атаку 90 ударними безпілотниками типу Shahed та іншими апаратами-імітаторами, які були запущені з території Російської Федерації, зокрема з Міллерово, Орла, Шаталово, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Окрім безпілотників, ворог також застосував дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, запущені з Воронезької області. Основними напрямками повітряного нападу стали Харківська, Одеська та Донецька області.

Відбиття цієї повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 30 травня протиповітряна оборона знешкодила 56 безпілотників типу Shahed на сході, півдні та півночі України: 26 з них було збито, а 30 – втрачені або подавлені засобами РЕБ.