Масована атака дронів і ракет РФ на Україну 9 липня: ППО знищила 718 цілей

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 9 липня, починаючи з 20:00 8 липня, російські збройні сили здійснили масовану атаку на територію України, використовуючи дрони та ракети різних типів. Загалом було зафіксовано 741 повітряний об’єкт, з яких сили протиповітряної оборони знищили 718 цілей. Цю інформацію надали Повітряні сили України.
В ході атаки російські війська випустили:
- 728 ударних безпілотників, зокрема типу Shahed, а також інші дрони-імітації, які були запущені з напрямків Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллєрова;
- 7 крилатих ракет “Х-101” та “Іскандер-К”, які були запущені з районів Енгельса в Саратовській області та Курської області РФ;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, що були випущені з повітряного простору Липецької області РФ.
Основним об’єктом атаки стало місто Луцьк.
Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, за попередніми даними, сили ППО знищили 718 повітряних цілей: 303 з них були збиті вогневими засобами, а 415 – втрачені або подавлені за допомогою радіоелектронної боротьби.
Серед знищених об’єктів – 296 дронів типу Shahed та інших безпілотників, а також 7 крилатих ракет “Х-101” і “Іскандер-К”.
Також зафіксовано влучання у 4 локаціях, а падіння збитих об’єктів відбулося на 14 різних місцях.
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