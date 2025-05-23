Українська ППО успішно відбила масовану атаку російських дронів і ракет

Як повідомляє Суспільне.

У ніч на 23 травня, починаючи з 22:30 22 травня, російські війська здійснили масовану атаку на територію України. Вони використали балістичну ракету Іскандер-М, запущену з Ростовської області, а також 175 ударних безпілотників типу Shahed, разом із різними дронами-імітаторами.

Згідно з інформацією від Повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони успішно відбили цю атаку, знищивши 150 ворожих дронів. Напади були здійснені з напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Для протидії повітряному нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13:00, протиповітряна оборона знищила 150 ворожих БпЛА типу Shahed та інших безпілотників по всій території країни, включаючи схід, захід, північ, південь та центр. З них 91 дрон було знищено вогневими засобами, а 59 – подавлено за допомогою радіоелектронної боротьби без негативних наслідків для оборони.

Внаслідок цієї атаки постраждали кілька регіонів України, зокрема Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.