Майор ЗСУ затриманий за державну зраду у Львівській області

Про це повідомили в пресцентрі СБУ

У Львівській області співробітники військової контррозвідки СБУ затримали майора Повітряних Сил Збройних Сил України, якого підозрюють у державній зраді. За інформацією, вербування відбулося через його колишню дружину, яка наразі працює на російські спецслужби в Мелітополі.

Цю інформацію підтвердили у пресцентрі Служби безпеки України. Відомо, що підривну діяльність затриманого координував співробітник відділу спецоперацій «Альфа» ФСБ Росії Олександр Бєлодєдов.

Основним завданням майора було збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

“Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.” – Пресцентр СБУ

Служба безпеки України заздалегідь викрила «крота» та задокументувала всі його контакти з російською спецслужбою. Після цього затриманому було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Максимальне покарання за ці злочини передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за державну зраду в умовах війни заочну підозру отримала його колишня дружина, яка наразі перебуває на тимчасово окупованій південній території України. Вона є колишньою військовослужбовицею ЗСУ.