Українські Повітряні сили знищили понад 70 ворожих дронів у нічній операції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 28 травня Повітряні сили України зуміли знищити понад 70 ворожих дронів, які намагалися атакувати стратегічні об’єкти по всій країні. Ця масштабна операція ще раз підтвердила високий рівень підготовки та професіоналізму українських військових у боротьбі з агресією.

Згідно з інформацією від командування, більшість безпілотників були виявлені та знищені на підльоті завдяки сучасним системам радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Скоординовані дії авіації та наземних підрозділів дозволили зменшити можливі руйнування та жертви серед цивільного населення.

Цієї ночі ворог активно використовував дрони для розвідки та атак на інфраструктуру, проте завдяки оперативній реакції Повітряних сил більшість загроз були нейтралізовані. Військові підкреслюють, що такі атаки не зникнуть, але Україна готова до їх відбиття в будь-який час доби.

Експерти зазначають, що знищення такої великої кількості безпілотників свідчить про значне посилення оборонних можливостей країни та ефективність впровадження новітніх технологій у сфері протиповітряної оборони.

Крім того, успішні операції підвищують бойовий дух українських захисників і демонструють світові незламність України у протистоянні з агресором.