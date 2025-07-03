Михайло Видойник став новим послом України у Фінляндії

Про це повідомила пресслужба українського диппредставництва у Гельсінкі
Михайло Видойник, новий посол України у Фінляндії, офіційно розпочав свою дипломатичну діяльність. Цю інформацію підтвердила пресслужба українського посольства в Гельсінкі.
Відомо, що пан Видойник прибув до Фінляндії 26 червня, а 2 липня він вручив копії своїх вірчих грамот тимчасовому виконувачу обов’язків керівника протоколу Міністерства закордонних справ Фінляндії, Крістіану Ліндгольму.
Окрім цього, посол провів важливу зустріч з керівництвом управління Східної Європи фінського зовнішньополітичного відомства, яке займається питаннями двосторонніх відносин між Гельсінкі та Києвом.
Цей етап є значущим для подальшого розвитку співпраці між Україною та Фінляндією на дипломатичному фронті.
Додаткові деталі будуть надані згодом.
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