Михайло Видойник став новим послом України у Фінляндії

Про це повідомила пресслужба українського диппредставництва у Гельсінкі

Михайло Видойник, новий посол України у Фінляндії, офіційно розпочав свою дипломатичну діяльність. Цю інформацію підтвердила пресслужба українського посольства в Гельсінкі.

Відомо, що пан Видойник прибув до Фінляндії 26 червня, а 2 липня він вручив копії своїх вірчих грамот тимчасовому виконувачу обов’язків керівника протоколу Міністерства закордонних справ Фінляндії, Крістіану Ліндгольму.

Окрім цього, посол провів важливу зустріч з керівництвом управління Східної Європи фінського зовнішньополітичного відомства, яке займається питаннями двосторонніх відносин між Гельсінкі та Києвом.

Цей етап є значущим для подальшого розвитку співпраці між Україною та Фінляндією на дипломатичному фронті.

Додаткові деталі будуть надані згодом.