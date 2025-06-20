НАБУ розслідує справу Олександра Крупи за корупцію та недостовірне декларування

Як повідомили у НАЗК

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціювало кримінальне провадження стосовно Олександра Крупи, сина колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Олександр, який раніше очолював головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, став об’єктом розслідування після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні дані в його декларації за 2022 рік на суму понад 44 мільйони гривень.

Згідно з інформацією НАЗК, Олександру Крупі пред’явлено звинувачення за частиною 2 статті 366-2 (декларування недостовірної інформації) та статтею 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

У декларації посадовець вказав наявність готівки в різних валютах на суму понад 23 мільйони гривень, проте не зміг підтвердити законність джерел цих коштів. Більше того, він не задекларував понад 500 тисяч доларів США (еквівалент понад 19,5 мільйонів гривень), які були розміщені на банківському рахунку в Австрії, відкритому на ім’я його дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Олександр Крупа також не вказав у декларації житловий будинок та земельну ділянку, придбані у 2021–2022 роках. Крім того, він навмисно занижив інформацію про отриманий дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи на 110 тисяч гривень.

“Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 мільйонів гривень, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження. При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тисяч доларів США (еквівалент понад 19,5 мільйонів гривень), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.” – НАЗК

Результати перевірки декларації Олександра Крупи стали підставою для повторної перевірки декларації його дружини, яка у 2022 році обіймала посаду керівника Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Хмельницький.