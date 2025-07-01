ВАКС підтвердив арешт Горбатюка у справі Чернишова про корупцію

Як повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в Telegram

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила рішення про утримання під вартою Максима Горбатюка, колишнього радника міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Судді Олег Павлишин, Андрій Никифоров та Даниїл Чорненький відхилили апеляцію, залишивши без змін попереднє рішення.

Горбатюк залишається під вартою, оскільки застава у 25 мільйонів гривень, яка могла б стати альтернативою арешту, досі не внесена.

У разі внесення застави, Горбатюк зобов’язаний буде:

з’являтися на виклики суду, прокурора та детективів;

інформувати про зміну місця проживання або роботи;

утримуватися від контактів з фігурантами справи, зокрема з міністром Чернишовим;

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет.

Згідно з інформацією від НАБУ і САП, Олексій Чернишов та ще п’ятеро осіб підозрюються у великій корупційній схемі, що включає зловживання службовим становищем та отримання хабарів за виділення земельної ділянки в Києві для забудови.

Деталі справи, пов’язаної з Чернишовим

САП висунула підозру Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря. Це сталося на основі подій 2022 року, коли Чернишов обіймав посаду міністра інфраструктури.

Слідство стверджує, що він та його підлеглі незаконно передали земельну ділянку в Києві компанії KSM-Group, що належить забудовнику Сергію Копистирі. В прокуратурі вважають, що за це бізнесмен продав знайомим Чернишова вісім квартир та подарував том творів Григорія Сковороди за тисячу доларів.

Однак сам Чернишов заперечує свою провину, стверджуючи, що Міністерство інфраструктури діяло законно, передаючи землю під забудову, і що хабарів він не отримував. Проте ВАКС визнав підозру обґрунтованою та 27 червня призначив заставу у 120 мільйонів гривень для посадовця.

3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України. Раніше він вже обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.