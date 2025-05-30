Оперативна інформація ЗСУ: бойові втрати та обстріли 30 травня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станом на 08:00 30 травня, Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє про 173 бойові зіткнення, що відбулися на фронті за минулу добу. Внаслідок бойових дій російські війська зазнали значних втрат, втративши 1140 військовослужбовців.

Протягом доби ворог здійснив два ракетні удари по українських позиціях, використавши три ракети. Також було зафіксовано 81 авіаційний удар, під час яких скинули 158 керованих авіабомб. Загалом, російські війська здійснили 5882 обстріли, з яких 85 – з реактивних систем залпового вогню, а також застосували 2942 дрони-камікадзе.

Авіаудари російської армії були націлені на населені пункти в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Сили оборони України завдали ударів по восьми районах скупчення особового складу та техніки ворога, знищивши пункт управління, чотири артилерійські системи, засіб ППО, один танк, дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки окупантів.

На Харківському напрямку українські війська успішно відбили дев’ять атак у районах Стариці та Вовчанська. На Куп’янському напрямку було зафіксовано чотири атаки, які також були відбиті поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 13 атак, намагаючись просунутися в районах Липового, Греківки та Рідкодуба. Сім атак було зафіксовано на Сіверському напрямку в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку відбулося сім боєзіткнень, де ворог намагався просунутися в напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок, Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили шість атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька. На Покровському напрямку українські захисники відбили 66 наступальних дій у районах Зорі, Попова Яру, Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Троїцького та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля та Новодарівки. Окупанти тричі атакували на Оріхівському напрямку поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну наступальну дію, яка не мала успіху. На Курському напрямку українські війська відбили 26 атак, а також зафіксовано 14 авіаударів із застосуванням 26 керованих бомб та 238 артилерійських обстрілів, зокрема 11 із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворог не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.