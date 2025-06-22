ЗСУ завершує перехід на нову корпусну структуру до кінця 2025 року

Як повідомляє офіційна Facebook-сторінка Головнокомандувача ЗС України

Збройні Сили України мають намір завершити перехід на нову корпусну організаційну структуру до кінця 2025 року. Цей важливий крок є частиною Плану заходів, спрямованого на реалізацію Концепції реорганізації армії в умовах повномасштабної агресії з боку Росії.

Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський під час прес-конференції зазначив, що в даний час триває формування корпусного комплекту військ, а бойові підрозділи поступово перепідпорядковуються новим армійським корпусам.

“Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги.” – Олександр Сирський

Генерал підкреслив, що нова система управління дозволить пришвидшити процес ухвалення рішень, покращити планування операцій та надати бригадам більше автономії на полі бою.

“Головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об’єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі.” – Олександр Сирський

Перехід на корпусну структуру армії розпочався у лютому 2025 року. За словами Головнокомандувача, планується створити 18 корпусів: 13 у Сухопутних військах, два у Десантно-штурмових військах, один у морській піхоті та два у Національній гвардії.

Більшість корпусів будуть складатися з п’яти бригад, а один корпус матиме сім бригад.