Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Артилеристи 153 окремого батальйону територіальної оборони “Дев’ятка” активно протистоять російським військам на кордоні Сумщини. Хоча гаубиця “Д-30” не є найсучаснішою, у вмілих руках вона здатна знищувати фортифікаційні споруди, а також живу силу та техніку ворога. Кореспонденти мали можливість відвідати позиції цих захисників.

Навідник з позивним Штірліц зазначив, що батальйон закріпився на цій ділянці пів року тому, і з того часу російські війська відчувають значне обмеження у своїх діях.

“На цьому напрямку сидять тихо, тому, що з’явилося нас тут чимало таких, і ми їх потроху кошмаримо. Є позиція у росіян, називається Козел, і ми по ній будемо стріляти. На карті вона саме на козла схожа. Бліндажі, окопи, і таке, як у них там є якась вогнева точка, і вони звідти кошмарять наших хлопців.” – Навідник Штірліц

Штірліц родом із Лебедина. Після початку повномасштабної війни він повернувся з-за кордону, де працював, і вирішив приєднатися до армії.

“До повномасштабки я був в Німеччині, почалася повномасштабка, я на сьомий день повернувся, вісім днів я там пробув, якраз за тиждень заробив грошей, щоб назад повернутися і працюю тепер тут.”

Командир гармати з позивним Макс, родом із Шостки, воює з 2014 року. Нині він разом із підрозділом захищає кордон Сумщини.

“Не потрібні вони, щоб ходили тут, як царі, та й взагалі не повинні вони тут ходити. Вражаємо все, розрахунки, скупчення живої сили, склади, якщо є, будь-яку активність ворога, ми накриваємо артою.” – Командир Макс

Після виконання завдання лунає команда про укриття.

“Зараз ще кукурудза підніметься, загалом красота буде. – Ви її ще варити будете? – Так звичайно!”

Макс розповідає, що він і його розрахунок мають значний бойовий досвід.

“Такі бойові, жорсткі ротації це був Бахмут у 2023 році, потім був Лиман Донецька область, і найстрашніша така ротація, найжорстокіша ротація – це Красногорівка у 2024 році.”

Боєць на позивний Лисий, киянин, який воював в АТО, нині виконує роль заряджальника гармати, розповідає про свою багатофункціональність у підрозділі.

“Я багато ким був. Я був і сапером, і артилеристом, і БМП, і на АГС. Нині я заряджальник, а взагалі то можу бути й навідником, і заряджальником. Взагалі ми тут взаємозамінні, сьогодні я можу бути командиром, чи інший командиром, а хтось навідником.” – Боєць Лисий

Він сподівається незабаром побачити дружину і дітей, яких не бачив уже пів року.

“Усіх нас хтось дома чекає. Мене дружина, дочка та син. Пів року вже не бачились, за місяць сподіваюсь у відпустку відпустять.”

Боєць Олександр ділиться, що за час війни накопичив багато спогадів, але прагне їх забути.

“Не хочу пригадувати. За три роки війна вже зовсім інша, вже не та, навіть, що була у 2022 році. А те, що було 2014 – то взагалі небо і земля. На сьогодні, особливо піхота – не позаздриш їм.”

Навідник Штірліц підкреслює важливість оборони рідної землі.