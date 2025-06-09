Україномовні аудіогіди в Люксембурзі та Азербайджані: нова ініціатива Олени Зеленської

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України

В Люксембурзі та Азербайджані запустили україномовні аудіогіди, про що повідомила Олена Зеленська, перша леді України. Ця ініціатива є частиною проєкту, спрямованого на українізацію світових пам’яток. Інформація була опублікована на офіційному сайті президента України.

Завдяки цій ініціативі вже реалізовано 102 аудіогіди в 53 країнах світу. Український аудіосупровід з’явився, зокрема, в Національному музеї природної історії в Люксембурзі.

Крім того, аудіоекскурсія українською мовою стала доступною на узбережжі Каспійського моря в першому у світі танкері-музеї «Сурахани», який пришвартований у Баку.

“Українцям, які є чи буватимуть у Люксембурзі чи Азербайджані, буде що побачити й почути рідною мовою. Відтак – краще зрозуміти нові країни. А, можливо, і власну історію.” – Олена Зеленська

Таким чином, ініціатива з українізації світових пам’яток продовжує розвиватися, роблячи культурні об’єкти більш доступними для українців у різних куточках світу.