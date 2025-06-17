Як повідомили на Facebook-сторінці поліції Луганської області

Правоохоронні органи оголосили про підозру жителю тимчасово окупованого Луганська, який у 2014 році, разом із бойовиками “ЛНР”, катував цивільного чоловіка. За інформацією слідства, підозрюваний не лише побив жертву, але й застосував електричний струм до її геніталій. Цю інформацію оприлюднили на Facebook-сторінці поліції Луганської області та обласної прокуратури.

Слідчі вважають, що у червні 2014 року 34-річний чоловік добровільно приєднався до “групи швидкого реагування “Бетмен”, що входила до складу проросійських незаконних збройних формувань. Йому було присвоєно позивний “Субота” та видано зброю. Разом із спільниками він затримав 51-річного жителя Луганщини на блокпості в Щастинському районі.

Згідно з повідомленням Луганської обласної прокуратури, підозрюваний разом із іншими бойовиками витягнув потерпілого з автомобіля, надівши на нього кайданки та поліетиленовий пакет на голову. Потім чоловіка перевезли до одного з селищ області, де помістили в напівпідвальне приміщення дитячого табору.

Цивільного чоловіка утримували в підвалі понад півроку, намагаючись “вибити” з нього зізнання у шпигунстві на користь України. Бойовики майже не годували його, не давали питної води, а також регулярно застосовували фізичне насильство. Зокрема, “Субота” на очах у жертви вистрелив у голову чотирьом вже мертвим особам.

“Імітувавши розстріл, змушували потерпілого ставати навколішки, застосовували до громадянина фізичне та психологічне насильство: били руками, ногами, палками, кийками по різним частинам тіла, вчиняли дії сексуального характеру, пов’язані із застосуванням електричного струму до геніталій особи.”

Бойовики утримували 51-річного цивільного чоловіка з червня по грудень 2014 року. Правоохоронці підозрюють луганського бойовика у жорстокому поводженні та порушенні законів і звичаїв війни групою осіб, що передбачає частина 2 статті 28 та частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. За ці злочини йому загрожує до 12 років ув’язнення.