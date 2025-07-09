Масштабні обшуки на митницях України: боротьба з контрабандою та загрозами безпеці

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні триває активна робота правоохоронних органів, зокрема Служби безпеки України (СБУ), Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань (ДБР), Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Національної поліції. Вони проводять масштабні обшуки на митницях у трьох прикордонних областях: Одеській, Волинській та Чернівецькій.

За інформацією, отриманою з джерел у правоохоронних органах, ці слідчі дії є частиною заходів, які реалізує СБУ для нейтралізації можливого впливу іноземних спецслужб на працівників митниці.

Крім того, правоохоронці перевіряють можливі випадки контрабанди зброї та наркотиків, а також інші дії, які можуть становити загрозу національній безпеці України.

На даний момент митна служба не надала жодних коментарів щодо проведення обшуків.