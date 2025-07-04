Фейковий лист про евакуацію міністерств спростовано ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, який спростовує цей фейк.

Російські пропагандисти активно поширюють фейковий лист, який нібито підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль 30 червня 2025 року. У цьому документі йдеться про плани евакуації міністерств та державних установ на захід України через «втрату територій».

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростовує цю інформацію, підкреслюючи, що такого листа не існує, і він є повністю вигаданим російськими пропагандистами.

У фальшивому листі нібито прем’єр-міністр доручає центральним органам виконавчої влади підготувати приміщення у західних областях для можливої передислокації, а також зменшити штати відомств на 10% шляхом ліквідації посад у тимчасово окупованих територіях. Окрім того, у «документі» зазначається про необхідність надати списки звільнених працівників мобілізаційного віку до територіальних центрів комплектування.

ЦПД підтверджує, що цей лист не був зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті Міністрів, що є обов’язковою процедурою. Також у документі виявлено численні орфографічні помилки, що свідчить про його фейковість.

“Центр верифікував цю інформацію та повідомляє, що насправді такого документа не існує – він повністю вигаданий росіянами.” – Центр протидії дезінформації

У ЦПД підкреслили, що подібні інформаційні операції мають на меті посіяти паніку в суспільстві та дестабілізувати ситуацію в регіонах України.

Вони закликали громадян не піддаватися на інформаційні маніпуляції та довіряти лише офіційним джерелам інформації.