Мобілізація блогера Богдана Буткевича: правда та спростування ГУР

У Головному управлінні розвідки повідомили виданню hromadske, що Богдан Буткевич не був і не є співробітником ГУР.

Блогера Богдана Буткевича мобілізували до Збройних сил України, що викликало обговорення в суспільстві. Його дружина, Марина Данилюк-Ярмолаєва, стверджує, що мобілізація сталася “через критику влади”, хоча Головне управління розвідки спростувало цю інформацію.

На своїй сторінці у Facebook Марина повідомила, що Богдан роками працював позаштатно для ГУР, але нещодавно його звільнили. У квітні він оновив свої дані в територіальному центрі комплектування у зв’язку з новими вимогами щодо придатності до служби.

За словами дружини, “колеги з ГУР” натякнули, що мобілізація Буткевича є “вказівкою з Банкової”. Вона також зазначила, що причиною мобілізації могла стати критика нардепки Марʼяни Безуглої.

Марʼяна Безугла відреагувала на заяву Марини, зазначивши, що якби за критику її дій мобілізували, то територіальні центри комплектування могли б зібрати “пару бригад”.

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що Богдан Буткевич не є співробітником ГУР. Речник Командування Сухопутних військ, Віталій Саранцев, у коментарі зазначив, що Буткевич проходитиме службу в тиловій частині.

“Сухопутні війська (які над ТЦК) не володіють інформацією про взаємодію Буткевича з ГУР.” – Віталій Саранцев

Віталій Саранцев також повідомив, що Богдан Буткевич мав статус обмежено придатного, але нова військово-лікарська комісія у квітні 2025 року визнала його придатним до служби. Наразі він проходить базову загальновійськову підготовку у навчальному центрі для обмежено придатних.