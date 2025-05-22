Речник ДПСУ спростував злом відеокамер на кордоні України

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, запевнив, що системи відеоспостереження на кордоні не зазнали зламу. Він зазначив, що інформація про можливі зломи камер з боку прикордонників сусідніх країн не надходила.

У своєму коментарі 22 травня Демченко підкреслив: «Ми не отримували жодних повідомлень від прикордонників сусідніх держав про те, що їхні інформаційні системи, зокрема ті, що пов’язані з відеоспостереженням, зазнали впливу». Він також додав, що ДПСУ, яка контролює систему відеоспостереження на кордоні, не зафіксувала жодних зломів, як на зеленій ділянці кордону, так і на пунктах пропуску.

Демченко зазначив, що між прикордонними підрозділами України та сусідніх країн триває постійна комунікація. «Якщо ми отримаємо підтвердження про будь-який вплив, ми обов’язково поділимося цією інформацією для покращення захисту наших інформаційних систем. За необхідності готові надати допомогу», – додав він.

Раніше британське видання повідомило, що російське ГРУ нібито отримало доступ до камер відеоспостереження на кордоні України з метою шпигунства та перешкоджання надходженню іноземної допомоги.

У консультативній записці Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC) приватним компаніям, які беруть участь у наданні допомоги, було рекомендовано вжити термінових заходів для самозахисту.

Згідно з повідомленням, підрозділ 26165, ймовірно, використовував доступ до приватних камер у важливих місцях, таких як прикордонні переходи, військові об’єкти та залізничні станції, для моніторингу переміщення матеріалів до України. Також зазначалося, що законні муніципальні служби, зокрема дорожні камери, були використані для цих цілей.

Відомо, що близько 10 000 камер встановлено поблизу військових об’єктів та залізничних станцій для моніторингу переміщень. З них 80% розташовані в Україні, 10% – у Румунії, 4% – у Польщі, 2,8% – в Угорщині, а 1,7% – у Словаччині. Точне місцезнаходження решти камер не розголошується.

Джерела повідомляють, що злом камер мав на меті забезпечити доступ до «моментальних знімків» зображень, що фіксуються цими пристроями.