Затримання незадекларованих медикаментів на кордоні у Львівській області

Про це повідомлюють сторінка Західного регіонального управління Держприкордслужби України.

На Львівщині, в пункті пропуску “Краківець”, прикордонники затримали жінку з Тернопільщини, у автомобілі якої виявили незадекларовані медикаменти. За попередніми оцінками, вартість вилучених ліків перевищує один мільйон гривень.

Цю інформацію оприлюднили на офіційній сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України в соціальних мережах.

Прикордонники активно вилучають медикаменти, які намагаються незаконно перевезти через кордон.

“Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону, за інформацією оперативних співробітників загону, запобігли спробі незаконного переміщення великої партії лікарських засобів через державний кордон.” – Держприкордонслужба України

Під час перевірки автомобіля Mercedes, який прибув з Польщі, у багажному відділенні було виявлено кілька коробок з 713 упаковками незадекларованих медичних препаратів. За кермом транспортного засобу перебувала 31-річна жителька Тернопільської області.

Жінка стверджувала, що медикаменти перевозилися як передача до Львова.

Вилучений вантаж передано на відповідальне зберігання для подальшого розгляду.