Про це повідомили у Telegram 14 бригади оперативного призначення НГУ “Червона Калина”

На Покровському напрямку в Донецькій області бійці бригади “Червона Калина” успішно захопили в полон групу з п’яти російських піхотинців. Окупанти були виявлені у підвалі одного з будинків, де намагалися сховатися.

Цю інформацію оприлюднили у Telegram 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії України “Червона Калина”. Піхотинців РФ затримали бійці роти розвідки спеціального призначення.

На опублікованому відео видно, як українські військові вступають у бій з окупантами, а згодом змушують їх здатися. Російські військові, які ховалися у підвалі покинутої будівлі, вийшли на вулицю після активних дій бійців “Червоної Калини”.

На відеозапису можна побачити, як щонайменше п’ятеро піхотинців РФ лежать на землі з піднятими руками. Одного з полонених ведуть до військового транспорту.