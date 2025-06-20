Про це повідомили у Telegram 14 бригади оперативного призначення НГУ “Червона Калина”
На Покровському напрямку в Донецькій області бійці бригади “Червона Калина” успішно захопили в полон групу з п’яти російських піхотинців. Окупанти були виявлені у підвалі одного з будинків, де намагалися сховатися.
Цю інформацію оприлюднили у Telegram 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії України “Червона Калина”. Піхотинців РФ затримали бійці роти розвідки спеціального призначення.
На опублікованому відео видно, як українські військові вступають у бій з окупантами, а згодом змушують їх здатися. Російські військові, які ховалися у підвалі покинутої будівлі, вийшли на вулицю після активних дій бійців “Червоної Калини”.
На відеозапису можна побачити, як щонайменше п’ятеро піхотинців РФ лежать на землі з піднятими руками. Одного з полонених ведуть до військового транспорту.
“Кожен полонений – це шанс повернутись додому нашим людям, які знаходяться у російському полоні в нелюдських умовах. А російський непотріб відправиться назад на болота, будувати такий плеканий ним ‘рускій мір’.”
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