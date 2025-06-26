Аварія автобуса української компанії на трасі DN22 у Румунії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На трасі DN22, неподалік від Констанци в Румунії, стався інцидент з автобусом української компанії, який здійснював рейс з Одеси до Бухареста. Про це повідомили представники Міністерства закордонних справ України.

Згідно з інформацією консульського відділу посольства України в Румунії, в момент аварії в автобусі перебували 55 українців, серед яких 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 4 особи отримали травми.

“Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. Причини аварії встановлюються.”

Посольство України в Румунії тримає ситуацію під контролем, щоб забезпечити підтримку постраждалим.