ДТП з українським автобусом у Франції: 4 загиблих та розслідування

Про це повідомляє видання Le Figarо

Внаслідок аварії, що сталася 13 червня поблизу французького міста Ле-Ман, один з водіїв українського автобуса отримав звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень. Ця трагедія забрала життя чотирьох людей, про що повідомляє видання Le Figarо.

Під час розслідування, яке ініціювала прокуратура Ле-Мана, обидва водії були затримані. Проте тести на алкоголь та наркотики, проведені на них, не виявили жодних заборонених речовин, зазначила прокурорка Парижа Лоре Беккуо.

Згідно з інформацією Le Figarо, 14 червня розслідування ДТП перейшло до рук спеціалізованої групи Паризької прокуратури, яка займається масовими аваріями. Вони відкрили справу за фактом “ненавмисного вбивства та ненавмисного заподіяння тілесних ушкоджень водієм”. Водій, що керував автобусом під час інциденту, наразі перебуває під судовим наглядом, йому заборонено керувати транспортними засобами, а також він зобов’язаний з’являтися на виклики слідчого судді.

Другий водій, який не був за кермом під час аварії, був звільнений з-під варти.

ДТП з українськими підлітками у Франції

Аварія сталася 13 червня на автомагістралі А81, коли український пасажирський автобус повертався з навчального обміну у французькому ліцеї в Бретані, перевозячи дітей.

У результаті ДТП загинули чотири особи, троє з яких були українцями. Двоє людей отримали серйозні травми, і медики борються за їхнє життя. Діти, які також постраждали, отримують медичну допомогу різного ступеня тяжкості.

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга доручив департаменту консульської служби та посольству України у Франції забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам та тримати ситуацію під контролем.