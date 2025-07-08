Бізнес критикує уряд за зрив призначення директора БЕБ: ризики для реформ і інвестицій

Тоді ж посли країн Групи семи привітали останній крок у процесі відбору директора БЕБ. У заяві відзначили, що прозорість за активної участі як міжнародних, так і українських членів комісії є ключовою, а реформа БЕБ має важливе значення для бізнес-клімату в Україні.

Представники українського бізнесу висловили стурбованість у зв’язку з рішенням уряду не призначати директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) з числа кандидатів, обраних у результаті прозорого конкурсу. Бізнес-спільнота вважає, що така ситуація може загрожувати проведенню важливих реформ і негативно вплинути на відносини з міжнародними партнерами.

Заява, підготовлена українськими бізнес-об’єднаннями, була оприлюднена на Facebook засновником Advanter Group та спільноти Board Андрієм Длігачем. У документі зазначається, що перезавантаження БЕБ є однією з ключових вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів протягом останніх трьох років.

“Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної ‘податкової міліції’ залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього – суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості тощо.” – Заява українських бізнес-спільнот

Бізнес-лідери підкреслюють, що в умовах триваючої війни, яка вже понад три роки впливає на економіку, невиконання зобов’язань щодо призначення директора БЕБ може негативно позначитися на інвестиційних рішеннях та міжнародній підтримці України.

“Війна – час для радикальних змін на краще у сфері верховенства права та бізнес-клімату, бо інакше виникає значний ризик, що економіка не зможе забезпечити стійкість та виживання країни. Закликаємо уряд України переглянути рішення та призначити кандидата, поданого комісією з добору директора БЕБ. Цей крок буде потужним сигналом всім зацікавленим сторонам щодо відданості України принципам верховенства права та своїм міжнародним зобов’язанням.” – Заява українських бізнес-спільнот

Центр економічної стратегії також висловив незгоду з діями Кабінету Міністрів, зазначивши, що влада відмовилася призначити найкращого кандидата за результатами конкурсу, який міг би перезапустити БЕБ.

“Політична незалежність кандидата виглядає неприпустимою для влади, яка звикла керувати правоохоронними органами в ручному режимі. Це дозволяє їй як закривати очі на схеми ‘своїх’, так і використовувати ці органи для політичного рейдерства і рекету, які створюють великі ризики для інвестицій в Україну.” – Центр економічної стратегії

Деякі народні депутати також підтримали позицію бізнесу. Членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна назвала зрив конкурсу “наочною демонстрацією нехтуванням та не визнанням владою вимог закону перед партнерами, вимогами бізнесу та громадян”.

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна охарактеризувала рішення уряду як “незаконне”, посилаючись на частину 16 статті 15 закону, яка зобов’язує Кабмін призначити директора БЕБ з кандидатів, поданих конкурсною комісією, протягом 10 днів після завершення конкурсу.

“Повноважень просити конкурсну комісію добрати інших кандидатів, бо переможець конкурсу ‘не підходить’, у Кабінету міністрів немає. До того ж конкурсна комісія ознайомилась із листами СБУ щодо кандидатів перед ухваленням свого рішення. Повноважень ставити під питання рішення конкурсної комісії КМУ також не має. А отже, рішення КМУ щодо необхідності добору інших кандидатів – просто не відповідає закону.” – Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету ВР

Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора БЕБ, призначення якого не підтримав уряд, заявив, що прокоментує рішення після отримання повної інформації про його підстави. Він також прокоментував інформацію про свого батька, якого медіа пов’язували з громадянством РФ.

“Батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні. З ним 10 років не спілкуюсь взагалі, мене виховував вітчим, тому безпекові хвилювання, особливо після того, що я служив в АТО у 2014 та рік з початку повномасштабки у 2022, є смішними.” – Олександр Цивінський

Під час засідання конкурсної комісії 24 червня було зазначено, що СБУ підтвердила наявність родинних зв’язків із громадянами Російської Федерації у трьох кандидатів, серед яких і Олександр Цивінський.

“Служба безпеки України підтвердила наявність тісних родинних зв’язків у трьох кандидатів, зокрема Дубовика Віктора Вікторовича, Скомарова Олександра Вікторовича і Цивінського Олександра Ігорьовича, з громадянами Російської Федерації. Більше я оголосити публічно не можу, тому що інша інформація є інформацією з обмеженим доступом.” – Юрій Пономаренко, член конкурсної комісії

Олександр Цивінський, який є керівником підрозділу детективів НАБУ, має досвід роботи в органах внутрішніх справ і не був членом політичних партій. Він також очолював операцію “Чисте місто”, спрямовану на викриття корупційних схем у Києві.

Цивінський переміг у конкурсі на посаду директора БЕБ 24 червня, а 30 червня уряд отримав подання на його призначення. Згідно з законодавством, Кабмін мав 10 днів для прийняття рішення.

Посли країн Групи семи привітали прозорість конкурсу та підкреслили важливість реформи БЕБ для покращення бізнес-клімату в Україні.