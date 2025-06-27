Український бізнес забезпечує понад 40% зброї та розвиває виробництво дронів – Зеленський

Як заявив Президент Володимир Зеленський під час “Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства” на YouTube

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що український бізнес, спільно з державою, забезпечує понад 40% необхідної зброї для захисту країни. Цю інформацію він озвучив під час “Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства”.

“Український бізнес разом із державою забезпечує більш ніж 40 % зброї для захисту нашої держави, нашої незалежності. Українські інновації, і багато з них – саме інноваційні рішення бізнесу, забезпечують нам здатність технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни й на те, що робить ворог.” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що завдяки українському підприємництву активно розвивається виробництво дронів.

“Завдяки українському підприємництву й усім тим умовам, які ми створили як держава, виникла й фактично нова галузь нашого вітчизняного виробництва, яка стала одразу однією з передових у світі, і це – виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз.” – Володимир Зеленський

11 квітня Міністерство оборони України оголосило про кодифікацію та допуск до експлуатації безпілотного авіаційного комплексу “Рарог-10”, розробленого в Україні.

Пізніше оборонне відомство також допустило до використання у Збройних Силах України надлегкий безпілотний авіакомплекс В-1 та FPV-авіакомплекс “Генерал Черешня”.

Загалом Міністерство оборони планує втричі збільшити обсяги закупівель безпілотників, законтрактувавши 4,5 мільйона FPV-дронів на 2025 рік.