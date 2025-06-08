Матвієнко вшанував ЗСУ повʼязкою на матчі проти Канади

Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Instagram

Капітан української футбольної збірної Микола Матвієнко вийшов на поле під час товариського матчу проти Канади, носивши повʼязку, на якій були зображені шеврони бойових бригад Збройних сил України, а також символи основних сил сектора безпеки та оборони.

Цю інформацію оприлюднила Українська асоціація футболу на своїй сторінці в Instagram.

“Ця повʼязка – знак вдячності всім, хто бореться за нашу свободу. Це – вшанування героїв, завдяки яким ми маємо змогу виходити на поле, грати під синьо-жовтим прапором, представляти Україну у світі й не зупиняти розвиток футболу навіть під час повномасштабної війни.” – Українська асоціація футболу

Збірна України проводить товариський матч проти Канади в рамках турніру Canadian Shield-2025, в якому також беруть участь команди з Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

Наступний матч України в рамках цього турніру відбудеться проти Нової Зеландії в ніч на 11 червня. Цей товариський турнір слугує підготовкою для української команди перед відбором на чемпіонат світу-2026.

Відбіркові матчі для “синьо-жовтих” стартують у вересні, коли команда зустрінеться з Францією та Азербайджаном 5 та 9 вересня відповідно.