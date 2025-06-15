Ракетна атака Ірану в Ізраїлі: загибель українців та ескалація конфлікту

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

14 червня стало відомо, що пʼятеро українців могли загинути в Ізраїлі внаслідок ракетної атаки, здійсненої Іраном. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ України. Інцидент стався в місті Бат-Ям, де ракета влучила у житловий будинок. Серед загиблих є троє дітей. Наразі триває процес встановлення особи загиблих.

“Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.” – Міністерство закордонних справ України

Увечері 14 червня та вночі 15 червня Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю в двох хвилях. Внаслідок цих атак серед цивільного населення є загиблі та поранені. За даними ізраїльських служб екстреної допомоги, під час другої хвилі атак у центральному Ізраїлі загинули чотири людини, зокрема двоє дітей.

У Бат-Ямі близько 35 осіб можуть бути під завалами житлового будинку, а загалом близько 200 людей потребують медичної допомоги через наслідки двох хвиль атак.

Військові дії між Ізраїлем та Іраном

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ізраїльської атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, заявив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльську атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Після цього, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові військові бази та оборонні споруди.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських атак. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.