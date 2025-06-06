Аліна Шух - чемпіонка світу з легкої атлетики стала військовою в Нацгвардії України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Аліна Шух, українська легкоатлетка, вирішила приєднатися до Сил оборони України, ставши частиною 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України “Хартія”. Вона є чемпіонкою світу серед юніорів у семиборстві та має численні досягнення у метанні списа.

Аліна здобула титул чемпіонки світу у 2018 році серед юніорів у метанні списа, а також стала чемпіонкою Європи у семиборстві у 2017 році. Після початку повномасштабного вторгнення вона активно займалася волонтерством, але тепер вирішила перейти до військової служби. Про своє рішення вона повідомила у Facebook.

“2.5 місяці від ТЦК до оформлення документів. Розрив мʼяза, операція, інфекція, відсутність відновлення. Дрони, розвідка, FPV, такмед, тактика, навігація, КМБ, очікування, невизначеність, переїзд і… Абсолютно нове життя. Життя повне сенсів, щирості, емоцій і головне – людей. Справжніх. Кращих. Героїв.”

Протягом кількох років війни Аліна зробила все можливе в цивільному житті: організувала волонтерський центр, брала участь у міжнародних виступах та інтерв’ю для західних ЗМІ, а також займалася фінансовою грамотністю для військових і їхніх родин. Але, за її словами, настав час перейти з тилу на фронт.

“За кілька років великої війни я зробила все, що могла зі сторони цивільного життя. Волонтерський центр, міжнародні виступи та інтерв’ю західним ЗМІ для привернення уваги, волонтерські ініціативи для українців, фінансова грамотність для військових, ветеранів та їхніх родин. Але настав час іти з тилу на фронт.”

Аліна також розповіла про свою службу, зазначивши, що працює з інтернаціональними бійцями, які приїхали з 15 країн, щоб підтримати Україну.

“Працюю з англомовними хлопцями з 15 країн, що прийшли воювати за нашу Україну. Допомагаю на всіх рівнях – від рекрутингу і підготовки до побуту та відправки на місію. Ніколи не відчувала себе так на своєму місці. Ніколи так багато щиро не сміялася. Ніколи не бачила, що стільки людей можуть працювати так багато, серйозно і цілеспрямовано. Кожен день сьогодні вартує сотням мирних днів. Зараз не існує минулого чи майбутнього. Є конкретне, зрозуміле «сьогодні».”

Вона також висловила впевненість у перемозі:

“Зло ми переможемо, це точно. Невідомо коли. Але наближати цей час разом з новою родиною – це той досвід, який вартує більше за все, що я коли-небудь проживала чи проживатиму у майбутньому.” – Аліна Шух

Хто така Аліна Шух?

Аліна Шух – 26-річна легкоатлетка, яка спеціалізується на багатоборстві та метанні списа. Її перша медаль на юнацькому рівні була здобута у 2015 році, коли вона посіла третє місце на чемпіонаті світу в семиборстві. У 2016 році вона виграла “золото” на чемпіонаті Європи у цій же віковій категорії.

На чемпіонаті Європи 2017 року серед юніорів вона знову здобула “золото” у семиборстві, а також тріумфувала на чемпіонаті світу серед юніорів у тому ж виді спорту.

На дорослому рівні Аліна отримала “бронзу” у метанні списа на Кубку Європи з метань у 2018 році. Вона є багаторазовою чемпіонкою та призеркою України у різних вікових категоріях, здобуваючи “золото” як у багатоборстві, так і в окремих дисциплінах.

Останній раз вона змагалася у 2024 році у метанні списа, де стала чемпіонкою України з результатом 51.25 м. Найкращий результат сезону вона встановила на регіональних змаганнях у Києві, метнувши спис на 54.20 м.